Échanges sur l'Ukraine - Depuis Berlin, Xavier Bettel évoque «une invasion brutale»

(De g. à dr.) Frank-Walter Steinmeier, président de la république fédérale d'Allemagne, et Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois. SIP

Ce mardi, le Premier ministre, Xavier Bettel, s'est rendu à Berlin où il a pu rencontrer le président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, puis le chancelier fédéral Olaf Scholz. Un déplacement sur fond de conflit en Ukraine, et qui a permis au Luxembourg et à l'Allemagne de rappeler leur union face aux événements. «Nous faisons face à une invasion brutale, comme notre génération n'en avait jamais connue», a glissé Xavier Bettel. Pour le Premier ministre luxembourgeois, l'invasion russe a provoqué «une guerre contre la liberté» et la «coopération étroite avec nos amis, alliés et partenaires est une priorité absolue».

«L'unité et la détermination de l'OTAN et de l'UE ne doivent pas être sous-estimées » a encore noté M. Bettel. Selon lui aussi, les sanctions décidées contre la Russie «sont coordonnées, justes et importantes. Elles frappent durement la Russie et ne manqueront pas de faire leur effet».

«Vous n’êtes pas seuls»

Outre l’annonce d’un renforcement de la collaboration militaire entre l’Allemagne et le Luxembourg, le Premier ministre a aussi rappelé que «une aide humanitaire de 1 million d'euros a été décidée, qui sera fournie par l'intermédiaire des partenaires, notamment l’UNHCR et la Croix-Rouge». Face à cette crise, il est crucial de maintenir «les efforts diplomatiques» pour maintenir le dialogue avec la Russie et parvenir à un cessez-le-feu».

Depuis Berlin, Xavier Bettel, a également envoyé un message de soutien à la population ukrainienne: «Nous ne vous oublions pas. Vous n’êtes pas seuls. Nous ferons tout notre possible pour que ce conflit armé soit résolu dans les plus brefs délais et que l'Ukraine puisse retrouver la paix et la stabilité».