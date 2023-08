Depuis le Luxembourg, on part plus en voyage en voiture qu'en avion

L'aéroport du Findel a beau avoir enregistré 4,1 millions de passagers en 2022, c'est bien la voiture qui a encore été le plus privilégié pour la majorité des déplacements de loisirs des résidents depuis le Luxembourg. Plus d'un voyage sur deux (54%) a été effectué en voiture privée, détaille le Statec. L'avion, lui, a représenté sur l'année 35% des déplacements des résidents, chiffre qui a baissé depuis 2019, année de référence (41%).

La part du transport aérien a donc baissé l'an dernier, mais le nombre de résidents ayant pris l'avion a néanmoins augmenté entre 2019 et 2022, passant de 840 000 à 940 000. Élément intéressant, la part de voyages en avion est revenue en 2022 à un niveau proche de celui de… 1998. 21% des déplacements vers le Portugal et 43% de ceux vers l'Italie se sont faits en voiture l'an passé.

«Les déplacements en train et en bus sont marginaux, respectivement 6% et 2%», complète l'étude. Ironie du sort, les voyageurs partis du Luxembourg ont indiqué qu'en majorité, leur séjour avait vocation à «se reposer et se relaxer». Voilà qui est d'autant plus mérité après un voyage de plusieurs heures au volant.