Dans la maison familiale à Strassen, Emmanuela fait les cent pas. Son fils David, 21 ans, attaque ce lundi les épreuves du bac et depuis plusieurs semaines, c'est LE sujet qui implique tout le monde. «Il est stressé et nous aussi! Pour les parents c'est compliqué, on subit son énervement», glisse dans un sourire la maman. Son fils embraye, il confirme. À peine dix minutes pour manger et il repart travailler.

«Depuis trois semaines, il n'y a plus vraiment de loisirs», confie le jeune homme en cursus d'ingénieur au Lycée Technique du Centre, dans la capitale. «Je me réveille entre 9h et 10h et j'attaque les révisions. Le matin c'est théorie, puis des exercices, ça fait presque dix heures de travail par jour», explique David. Ce lundi matin à 8h, ce sera d'abord l'épreuve de maths, puis la physique mardi, la technologie mercredi…

«Je vise quand même la mention»

Dans le même temps ce lundi matin, à Mersch, Nicolas, 23 ans, planchera aussi sur sa première épreuve. Pour lui au menu: «Le développement tout au long de la vie. C'est un sujet sur l'évolution de l'Homme de sa conception à sa mort», détaille le lycéen en section GED, qui prépare au métier d'éducateur. Pas le temps de tergiverser puisque cette première épreuve du bac 2023 pour lui est l'une des plus importantes. «J'aurai du mal à compenser si je la rate».

Mais comme David, Nicolas a mis toutes les chances de son côté. «Toute cette dernière semaine avant les épreuves était consacrée aux révisions. Relecture des cours et tests de 8h à 11h, puis encore une heure de mise à niveau en soirée». Et entre les deux, «un peu de télé, un peu de marche» pour se changer les idées. Pour évacuer le stress, Nicolas tente de se mettre en tête que le bac «n'est qu'un test de plus comme les autres dans l'année».

Mais dans le fond chacun a conscience de l'importance de ces épreuves, sur plusieurs semaines, dans leur vie scolaire et personnelle. Chez David à Strassen, on vise le bac pour confirmer l'inscription déjà validée dans une université de Lyon, en France, l'an prochain. «Mais je vise quand même la mention», précise le jeune homme. Emmanuela, sa maman, admet que la perspective de voir son fils unique partir loin pour ses études surpasse déjà le stress du baccalauréat.

1 / 18 15.05 C'est parti pour le bac dans les lycées du Luxembourg, comme ici au lycée Hubert Clement d'Esch! Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Les élèves ont commencé à plancher ce lundi matin à 8h! Vincent Lescaut/L'essentiel