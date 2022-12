Désinformation : Depuis Trump, les élections dans le monde rongées par les contre-vérités

Dans le monde entier, la désinformation a tendance à prendre de l’ampleur autour des élections, érodant la confiance du public dans les institutions démocratiques et pouvant mener au chaos.

Des États-Unis au Brésil et à Israël, les électeurs du monde entier ont été inondés de désinformation, même si beaucoup ont rejeté les tactiques électorales complotistes chères à Donald Trump, destinées à semer le doute sur le processus électoral.

Théorie du complot

Un tsunami de contre-vérités a envahi Twitter, Facebook, TikTok et YouTube – des photos truquées destinées à manipuler les électeurs aux vidéos dites «deepfake», ou «hypertrucage», une technologie d’intelligence artificielle consistant à remplacer un visage par un autre. Les plateformes sont accusées de ne pas en faire assez pour combattre la menace. De nombreux candidats américains ont emprunté à Donald Trump ses tactiques antidémocratiques, comme les affirmations sans preuve de fraude électorale, mais contrairement aux prévisions des républicains, qui s’attendaient à une «vague rouge» aux élections de mi-mandat, la plupart des candidats adoubés par l’ancien président ont subi de cuisantes défaites.

Les dirigeants du parti républicain «semblent se réconcilier avec l’idée qu’embrasser la théorie du complot a mené à des mauvais choix de candidats, à une mobilisation réduite des électeurs, à semer la méfiance parmi eux et à de nombreux autres maux», indique à l’AFP Mike Caulfield, chercheur au Centre pour un public informé de l’Université de Washington. «Beaucoup vont maintenant tenter de sevrer leurs sympathisants des théories complotistes sur la fraude électorale», ajoute-t-il.

Discours «trompeur»

En Israël aussi, le Likoud de Benjamin Netanyahu a entamé une campagne «Arrêtez la fraude» dès que l’élection a été annoncée. Les accusations ont été relayées par le parti et ses sympathisants afin, selon les analystes, d’améliorer les chances de victoire électorale. «Le Likoud colportait des allégations selon lesquelles le scrutin était truqué, que la commission électorale d’Israël était contrôlée par «l’État profond», l’idée selon laquelle de hauts responsables contrôlent en secret les rouages du gouvernement, raconte Achiya Schatz, du groupe de lutte contre la désinformation FakeReporter. Le Likoud et ses alliés de droite ont remporté la majorité des sièges au Parlement, ouvrant la voie au retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu, qui n’a pas contesté le verdict des urnes.

L’ombre de Donald Trump plane aussi sur la politique hongroise, où l’ancien président américain a personnellement adoubé le Premier ministre d’extrême droite Viktor Orban avant les élections d’avril, truffées de désinformation. Le parti Fidesz d'Orban a «profité au maximum de son contrôle sur les médias pour répandre des allégations factuellement incorrectes ou trompeuses et des accusations contre ses opposants, quasiment sans contrôle extérieur», selon une étude du centre de recherche hongrois Political Capital. Juste avant le vote, Viktor Orban, qui est un proche allié du président russe Vladimir Poutine, a affirmé sans preuve que ses rivaux avaient «passé un pacte avec les Ukrainiens» pour leur offrir des armes et de l’aide s’ils étaient élus. Le parti Fidesz a remporté une victoire écrasante.

«La désinformation reste un outil efficace»

Dans le monde entier, la désinformation a tendance à prendre de l’ampleur autour des élections, ce qui érode la confiance du public dans les institutions démocratiques et peut mener au chaos, certains essayant de manipuler les résultats. Aux Philippines, la désinformation sur les réseaux sociaux a atteint des sommets «sans précédent» lors de l’élection présidentielle de mai, note Rachel Khan, du réseau de fact-checking Tsek.ph. Les enquêtes de fact-checking «ont eu très peu d’impact», a regretté Rachel Khan, pour qui «il y a un problème de compétence dans les médias. Même ceux qui disent qu’ils savent reconnaître la désinformation, en fait ne le savent pas».

Au Kenya, les favoris pour la présidentielle William Ruto et Raila Odinga sont accusés d’avoir recruté des «combattants» numériques. Les contre-vérités électorales ont commencé à se répandre près d’un an avant les élections d’août dernier, notamment des vidéos «deepfake». La Cour suprême du Kenya a confirmé l’élection de William Ruto, mais de nombreux partisans de Raila Odinga restent persuadés que le scrutin a été truqué. Des élections sont prévues l’an prochain au Nigeria et des tactiques similaires commencent à apparaître en ligne.