Avec Den Atelier : Dermot Kennedy en concert à Luxexpo The Box

Concert

Alors que Dermot Kennedy entame le prochain chapitre de son voyage musical, avec son nouvel album, Sonder, il admet qu'il n'est jamais lié à un mot de plus. Sonder a des chansons pleines de brillants one-liners, des paroles qui vous font réfléchir, des voix qui montent en flèche et des histoires d'amour et de vie qui vous frappent au plus profond de l'intestin. Mais une chose est nouvelle à propos de l'album et de Dermot lui-même - sa lumière est devenue un peu plus brillante.