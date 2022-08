Mondiaux d'athlétisme U20: Dernier de sa course à cause de… son pénis incontrôlable

Alberto Nonino a vécu une sacrée mésaventure lors des championnats du monde d’athlétisme U20 à Cali, en Colombie. L’Italien âgé de 18 ans a fini dernier du 400 mètres du décathlon à cause de son pénis qui n’arrêtait pas de sortir de son short. Le jeune homme, qui porte le maillot bleu et qui était pourtant bien parti, a tenté de régler le problème, en vain. Il a achevé sa course en 51,57 secondes, à la dernière place, incapable de gérer la dernière ligne droite.

La vidéo est devenue virale, évidemment. «J’essaie d’en rire maintenant, mais immédiatement après, je me suis senti très mal et je suis reconnaissant à mes amis et à ma famille de m’avoir aidé à surmonter ce qui s’est passé quelques heures plus tard. Je suis conscient qu’il s’agissait d’un accident et j’aimerais vous dire que vous n’avez pas besoin de m’envoyer les liens vers les blogs qui existent», a réagi le coureur.