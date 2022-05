Dernier face-à-face pour le titre entre Amicale et T71

L'Amicale, revenue de loin elle aussi, a fini 7e de la saison régulière. Et alors que les deux équipes commencent à se connaître parfaitement, l'épilogue de la saison risque d'être encore une fois tendu jusqu'au bout. «Ça fait six fois qu'on les rencontre cette saison (trois victoires chacun), alors tout le monde connaît son rôle, souligne Tom Konen, meneur de Steinsel. Après s'être autant joués, on ne peut plus faire quelque chose de nouveau, il faut simplement corriger les erreurs des matches précédents».