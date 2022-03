Afrique du Sud : Dernier hommage à Winnie Mandela

Escorté par des motards, le cercueil de «Mama Winnie», recouvert du drapeau sud-africain, a quitté samedi matin son domicile de Soweto.

Séparés en 1992

«Mama s'est battue pour notre liberté. C'est essentiel de lui rendre hommage», a expliqué à l'AFP Mufunwa Muhadi, 31 ans, vêtue de noir et d'une coiffe colorée, la tenue choisie par de nombreuses Sud-Africaines pour rendre hommage à «Winnie». «Elle était un de nos meilleurs soldats. Elle s'est battue du début à la fin. Pars en paix Maman. Tu as joué ton rôle», a salué un autre spectateur en deuil, Brian Magqaza, 53 ans.

Pendant les vingt-sept années de détention de son mari de l'époque Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela a entretenu la flamme de la résistance à l'apartheid, malgré les tortures, les humiliations et les séjours en prison. Son combat et son courage ont payé. La photo du couple, main dans la main, à la libération de Nelson Mandela en 1990 symbolise la victoire sur le régime raciste blanc, qui tombera officiellement quatre ans plus tard.