Dernier jour au bureau pour Bill Gates chez Microsoft

À compter de lundi, la destinée du géant américain des logiciels sera entièrement laissé entre mes mains de Steve Ballmer. Bill Gates compte se consacrer entièrement à sa fondation.

Le départ de M. Gates est surtout symbolique dans la mesure où le troisième homme le plus riche du monde n'exerçait plus de responsabilités opérationnelles au sein de Microsoft. Après avoir cédé la direction générale à M. Ballmer en 2000, M. Gates avait déjà abandonné ses titres d'architecte en chef des logiciels et de patron de la recherche et de la stratégie en juin 2008, comme il s'y était engagé deux ans plus tôt.