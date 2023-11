Le dernier match de Rapinoe, nouvelle ère pour le foot féminin

La plus grande star du foot aux Etats-Unis va terminer sur un match de club, au moment où le championnat américain, créé en 2012, entre dans une nouvelle dimension. AFP

Grâce à sa victoire (1-0) sur le San Diego Wave FC dimanche en demies, l'OL Reign de Seattle a prolongé de quelques jours la carrière de Rapinoe, 38 ans, avec la finale de samedi face au NJ/NY Gotham FC, en Californie du Sud (02H00 à Paris, 17h00 heures locales). «Ca va vraiment être mon tout dernier (match). C'est la fin rêvée, il ne reste plus qu'à gagner», s'est réjouie Rapinoe.

L'emblématique attaquante, militante féministe et engagée notamment pour les droits des LGBT+, a l'occasion de remporter un trophée qui manque à son palmarès. Double championne du monde (2015 et 2019), championne olympique 2012 et désignée meilleure joueuse du monde en 2019, Megan Rapinoe avait fait ses adieux à Team USA en septembre après 17 années, 203 sélections et 63 buts, mais sur un dernier Mondial raté cet été en Australie et Nouvelle-Zélande (élimination en 1/8 de finale).

La plus grande star du foot aux Etats-Unis va terminer sur un match de club, au moment où le championnat américain, créé en 2012, entre dans une nouvelle dimension, notamment financière. La NWSL a annoncé jeudi avoir vendu ses droits de diffusion pour 240 millions de dollars (environ 225 millions d'euros) sur quatre ans à plusieurs partenaires (ESPN, CBS, Prime Video et Scripps), soit quarante fois plus d'argent que le contrat actuel.

Une finale surprise

Le contrat prévoit la diffusion de 118 matches par saison au lieu de 30. «Cet accord change fondamentalement les choses pour notre championnat et les joueuses qui foulent ses pelouses chaque week-end. Nous avons pris soin de rendre les matches disponibles aux fans et à un nouveau public (...) tout en générant des revenus que nos joueuses méritent et que nos investisseurs espèrent», a commenté la commissionnaire de la NWSL Jessica Berman.

Dernier match de l'ancienne ère, l'affiche Gotham - OL Reign oppose deux équipes «surprise», respectivement 6e et 4e de la saison régulière, qui ont su s'imposer à l'extérieur en demi-finales des play-offs face aux meilleurs clubs de la saison jusqu'ici (Portland et San Diego).