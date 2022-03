Dernier rapport avant la fusion des chambres

LUXEMBOURG - La Chambre de travail a rendu hier son rapport d'activités quinquennal.

Avec le statut unique, la Chambre de travail, destinée aux ouvriers, et la Chambre des employés privés vont fusionner au 1er janvier prochain pour devenir la Chambre des salariés.

«C'est un peu triste, c'est une période qui s'achève», dit avec un brin de nostalgie Nando Pasqualoni, le président de la Chambre de travail. Mais il se projette immédiatement vers l'avenir. «Le statut unique est une étape longuement attendue et nécessaire. Mais ce n'est qu'un premier pas pour créer un cadre, il faut faire plus sinon il restera une coquille vide».

Selon les membres de la Chambre, il faut un vrai rapprochement des conventions collectives, aujourd'hui divisées entre employés privés et ouvriers, ainsi qu'un rapprochement entre patronat et salariés. «Ce sera notre tâche à l'avenir, c'est un nouveau terrain pour les syndicats et les chambres professionnelles», reprend Nando Pasqualoni.