Mondial de foot/Groupe F : Dernière chance pour la génération dorée belge

Dans ce qui devrait être le dernier Mondial de bon nombre de ses cadres, la Belgique veut se mêler à la lutte. Et ça commence ce mercredi à 20h face au Canada.

Plus décisif que jamais avec Manchester City, Kevin De Bruyne espère pouvoir enfin confirmer au Qatar les promesses non tenues de la «génération dorée» de la Belgique, pour ce qui pourrait être son dernier Mondial. À 31 ans, il ne donne aucun signe de ralentissement, constamment aiguillonné par son entraîneur Pep Guardiola, qui aime répéter à qui veut l’entendre que le Belge peut «faire mieux».

S’il y a bien un plan sur lequel la marge de progression est indéniable, c’est dans les compétitions internationales avec la Belgique. Sur le papier, les demi-finalistes en Russie, battus de justesse par les futurs champions du monde français (1-0), figurent parmi les favoris. Mais l’horloge tourne pour cette génération dont les plus illustres membres - De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard ou Romelu Lukaku - frôlent ou ont dépassé les 30 ans.

«Oui, on a une super belle génération, mais on n’a encore rien gagné», avait récemment admis Eden Hazard, capitaine de la Belgique depuis 2015, sur le site de la FIFA. «Si vraiment on veut être appelés la génération dorée, je pense que, maintenant, il ne reste qu’une chose à faire, c’est gagner quelque chose», ajoute-t-il.