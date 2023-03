Affaire Stormy Daniels : Dernière étape avant l'inculpation pour Donald Trump

Le New York Times et le Washington Post affirment que Donald Trump a été invité à témoigner la semaine prochaine au sujet d’une somme de 130 000 dollars versée juste avant l’élection présidentielle de 2016 à l’actrice X connue sous le nom de Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec l’ancien président.

«Une inculpation est proche»

Donald Trump, qui s’est d’ores et déjà déclaré candidat à une nouvelle course à la Maison-Blanche, est visé par plusieurs enquêtes, aux niveaux fédéral et des États, au sujet de plusieurs potentiels actes répréhensibles survenus avant, pendant et après son mandat, mais pour lesquelles il n’a pas fait l’objet d’inculpations. Une mise en accusation pourrait avoir une incidence sur sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.