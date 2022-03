Fraude bancaire : Dernière ligne droite dans le procès Kerviel

Le procès de l'ancien trader de la Société générale devant la cour d'appel de Paris s'achèvera jeudi soir après les plaidoiries et les réquisitions.

L'ancien trader âgé de 35 ans, actuellement sans profession, a estimé qu'il ne pouvait pas être tenu pour «responsable de la perte» puisqu'il avait «toujours agi en connaissance de cause de (sa) hiérarchie». Elle ne l'a «pas freiné», mais «au contraire encouragé». Il s'est même comparé «à un hamster dans une roue». Et s'il a envoyé de faux mails avec des explications «invraisemblables», c'est pour «couvrir sa hiérarchie vis-à-vis de l'extérieur». Réponse de la banque: elle a été «abusée par la qualité des justificatifs qui lui ont été fournis».

Défense de Kerviel qui a du mal à convaincre

Pour Jérôme Kerviel, jugé pour «abus de confiance», «introduction frauduleuse de données» et «faux et usage de faux», il s'agit d'éviter le scénario d'octobre 2010: une condamnation en première instance à trois ans de prison ferme et 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts, soit le montant du préjudice évalué par la Société générale. À l'époque, le tribunal correctionnel de Paris avait considéré que sa culpabilité résultait «d'agissements multiples et de natures diverses répondant à une stratégie occulte qui lui est personnellement et exclusivement imputable».