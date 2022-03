Dernière révision avant la saison 7

Jack Bauer ne bosse plus au sein de l'entité antiterroriste CTU et a quitté Los Angeles pour Washington. Avant que tout ne change, ceux qui ont raté des épisodes, qui veulent se rafraîchir la mémoire ou qui n'ont plus envie d'attendre peuvent se mettre à niveau avec le coffret «Intégral 24 Heures chrono», qui regroupe les saisons 1 à 6.