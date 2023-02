Au Luxembourg: Derniers échanges concernant l’hôtel wellness de Rodange

«Discuté depuis 2002»

Certains opposants proposent une implantation alternative sur le site voisin de l'ancienne firme Trax. «Le projet est discuté depuis 2002. Or dès 2008, le ministre de l’Environnement d’alors, Lucien Lux, m’avait indiqué qu'il serait impossible de faire un hôtel sur ce terrain de Trax», assure Pierre Mellina qui souligne que l’espace appartient à l’Etat et qu’il y a, à cet endroit, des bâtiments protégés par les sites et monuments (Institut national pour le patrimoine architectural) et un problème de conformité avec le PAG. S’il assure écouter les arguments des opposants, le Bourgmestre ajoute qu’«il y a un moment pour parler avec la population et un pour prendre des décisions. Elles ont été prises et ne peuvent plus être renversées», conclut le Bourgmestre. Sauf argument légal.