Sortie à moto: «Derrière chaque casque se cachent un visage, une vie»

Mais il semblerait que Tessy n’était pas la seule usagère de la route au moment des faits, affirme Annie Loschetter, de «Rebel Biker Girls», à L’essentiel. «C’était une femme adorable et pleine de vie, la fille et la compagne de quelqu’un», raconte la proche amie de la victime, toujours sous le choc.

«En fauteuil roulant ou au cimetière»

Contrairement à leur réputation, tous les motards ne sont pas de «méchants voyous qui écoutent du rock». «Derrière chaque casque se cache un visage, une vie et parfois une femme», souligne Annie. Choquée et en colère face aux comportements irrespectueux et agressifs des usagers de la route – qu’il s’agisse de quatre ou de deux-roues – Annie Loschetter plaide pour plus de vigilance, car les motocyclistes «n'ont pas de seconde chance après un accident et finissent souvent en fauteuil roulant ou au cimetière», déclare-t-elle.