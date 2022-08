Au Luxembourg : Des actes de vandalisme à Parc Hosingen et Clervaux, la police cherche des témoins

Dans son bulletin matinal de ce mercredi, la police grand-ducale fait état de plusieurs cas de vandalisme à Parc Hosingen et Clervaux, dans le nord du pays, depuis le 15 août dernier. Ainsi, un banc et une table en bois ont été volés sur la N10 entre le Kohnenhof et Eisenbach. Pourtant imposants, ces deux objets ont probablement été dérobés par plusieurs personnes et à l'aide d'une remorque ou d'une camionnette, font savoir les autorités.