Luxembourg: Des activistes cagoulés occupent la forêt de Bascharage

En s'enfonçant quelques centaines de mètres dans la forêt du Bobësch, un morceau de drap barré de l'inscription «Bobibleift» marque l'entrée du camp. «Bobibleift», «Que le Bobësch demeure». Au bout d'un sentier soigneusement tracé, deux plateformes sont suspendues par des cordes à 3,50 m de hauteur. Au sol, une tente et un abri ont été installés.

À notre arrivée, deux personnes, perchées sur une plateforme couverte d'une moustiquaire, nous accueillent. Elles sont cagoulées et refusent photos et enregistrements. «Le Luxembourg est trop petit», nous prévient-on. «Nous sommes là depuis vendredi. Il y a toujours des gens ici, par rotation. La plupart viennent du Luxembourg». Nous n'aurons pas plus de détails. Le ton est calme, l'argumentaire ciselé.

«Ne pas coloniser la forêt, mais sensibiliser»

Dans le sillage de la Biergerinitiativ (Bigs), du Mouveco du Sud ou de Youth for Climate, le groupe dénonce le projet de rocade de contournement de Bascharage qui impacterait le Bobësch et la zone Natura 2000 voisine du Zaemerbesch. Ils affirment que leur action inédite au pays et imaginée depuis quelques mois, «s'inspire de mouvements allemands» et qu'ils ne comptent pas «coloniser la forêt, mais sensibiliser». Des ateliers sont même prévus et séduisent via les réseaux sociaux. «Nous sommes satisfaits de tout support».

Pendant notre échange, deux personnes arrivent au camp avec des caisses pleines de pains et autres denrées. Des cordes permettent de les monter sur les plateformes. «Nous dormons là la nuit. Il a fait chaud ces derniers jours, mais on était mieux en forêt».

Ils dénoncent des «chiffres faux» dans le dossier au sujet des émissions avenue de Luxembourg pour justifier le contournement qui selon eux «générera plus de trafic». Et les gens continueront à passer au centre pour aller au supermarché ou aux écoles. Pour le groupe, les alternatives, notamment par le rail, n'ont pas été assez étudiées et les compensations forestières prévues ne «remplaceront pas la biodiversité d'une forêt de 150 ans à une époque où le réchauffement climatique ne garantit pas un bon développement forestier. Pour compenser il faudrait détruire un bâtiment et rendre cet espace à la nature».

«Je ne les connais pas. Il faut voir ce qu'ils font là-bas» Michel Wolter, bourgmestre de Käerjeng

Mercredi matin, les activistes ont reçu la visite d'agents de l'administration de la nature et des forêts. «On nous a demandé de partir car on abimerait les arbres. Nous avons été prévenus que sinon la police interviendrait d'ici quelques jours. L'argument est étonnant, car si on ne fait rien il n'y aura plus de forêt».