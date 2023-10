Des ados radicalisés ont pensé à frapper le Luxembourg

«Faut qu’il y ait le plus de sang possible (…) Et notre cible, c’est les Juifs». Dans un article publié dimanche, Le Parisien décrit la radicalisation et les desseins mortifères de quatre adolescents arrêtés en Indre-et-Loire (France) et en Belgique. Fruit d'une lente dérive qui a notamment amené la tête pensante à multiplier les actions prosélytes et inquiétantes au sein de son collège, le projet d'attentat visait l'ambassade d'Israël en Belgique et au Luxembourg, à Bruxelles.