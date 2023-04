Grande-Bretagne: Des adultes tout nus face à des ados: une émission sur la nudité fait polémique

L'émission «Naked education» («Éducation à la nudité») est diffusée depuis début avril sur Channel 4, une chaine publique connue pour ses programmes innovants et souvent irrévérencieux. Le programme entend «normaliser tous les types de corps, défendre les différences et briser les stéréotypes». «Votre bonheur ne devrait pas dépendre de votre capacité à avoir cette forme parfaite», dit un adulte participant à l'émission.

On y voit, entre autres scènes, des hommes et des femmes se déshabiller devant des adolescents de 14 à 16 ans. Dans le premier épisode, les présentateurs veulent démonter «certains mythes courants sur la pilosité». Dans le deuxième, ils évoquent l'image du corps avec des garçons, parlant des muscles et de la taille du pénis. Il est ensuite question de l'anatomie féminine, de l'évolution du corps avec le vieillissement, de la chirurgie esthétique etc.