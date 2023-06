«Inacceptable et horrible»: Des affiches de Déi Gréng vandalisées, un chat mort jeté sur un panneau électoral

Insultes et intimidations ont marqué la campagne.

Déi Gréng dénonce des faits «inacceptables et épouvantables» dans la campagne électorale à Echternach.

Des «incidents inacceptables et horribles». Déi Gréng sont «extrêmement choqués» par les derniers événements à Echternach. Selon le parti écologiste, «la campagne électorale déjà profondément tendue a été marquée par de nombreuses attaques personnelles», allant jusqu'à «l'intimidation de nos candidates et candidats». Une des têtes de liste a subi «des insultes personnelles, jusqu'à ce que sa voiture soit vandalisée devant sa propre porte».

Déjà déplorable, la campagne électorale vient de se dégrader encore, avec des dégradations des affiches présentant les candidats écologistes dans la commune historique de l'est. «Nos candidates et candidats ont été traités de terroristes et les affiches ont été recouvertes de symboles nazis», dénonce un communiqué des Verts publiés vendredi. Des photos montrent en effet des mentions «écoterroristes» sur des affiches, ou des portraits de candidats auxquels ont été ajoutés des moustaches similaires à celle d'Hitler.