Brésil : Des affrontements entre la police et les partisans de Bolsonaro

Les troubles ont éclaté devant le siège de la police, après l’arrestation, sur ordre du juge de la Cour suprême fédérale Alexandre de Moraes du cacique José Acacio Serere Xavante pour des menaces et actes d’intimidation contre «l’État de droit démocratique». Les policiers ont tenté de disperser les manifestants à l’aide de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Les protestaires, certains armés de bâtons, ont répliqué en lançant des pierres, selon le photographe de l’AFP sur les lieux. Plusieurs autobus et voitures ont été attaqués et incendiés.