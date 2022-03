Des aides énergétiques pour les ménages de Luxembourg

Face à la flambée des prix de l’énergie, à Luxembourg-Ville aussi, près de 10 % de la population souffre financièrement. Sur les 125 000 habitants de la capitale, 3 000 ménages bénéficiaient, d’ores et déjà annuellement, d’une allocation de solidarité. Celle-ci va être augmentée et elle pourrait également, d’ici peu, être demandée par 6 000 autres ménages.

Ce sera au conseil communal du 28 mars prochain d’adopter ces nouvelles mesures, mais le collège échevinal de Luxembourg les a déjà préparées. L’allocation de solidarité sera augmentée «sensiblement» et une prime d’énergie ménage va être créée. En plus des aides de l’État.

«En fonction des revenus de chaque citoyen, ceux-ci pourront demander l’aide de la Ville», a indiqué Lydie Polfer, bourgmestre de la capitale. «On aide autant que l’on peut. L’allocation de solidarité, concrètement, pour une personne seule, jusqu’à présent, c’était 345 euros. Maintenant, nous allons l’augmenter à 435 euros, une somme à laquelle s’ajoutera la prime énergie ménage de 200 euros. Donc on sera à 635 euros d’aide. C’est presque le double et nous sommes sollicités de la sorte au Bierger-Center. Nos services sociaux et financiers sont là pour tenter de répondre à ces attentes qui augmentent».