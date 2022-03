Au Luxembourg – «Des aides plus ciblées sur les ménages défavorisés»

LUXEMBOURG – Dès ce mardi 14h30, et pour une durée indéterminée, gouvernement, syndicats et représentants des entreprises se réunissent en Comité tripartite.

Dès ce mardi 14h30, et pour une durée indéterminée, gouvernement, syndicats et représentants des entreprises se réunissent en Comité tripartite. Confrontées à la forte pression inflationniste actuelle et à la hausse galopante des prix de l’énergie, les trois parties ont tout intérêt à accorder leurs violons. Mais sur quoi? Quels sont les leviers d’action possibles? Un économiste apporte son éclairage.

Agir sur l’indexation

«Une suppression intégrale de l’indexation n’est pas envisageable», pose d’emblée Muriel Bouchet, directeur de la Fondation Idea, le laboratoire d’idées de la Chambre de commerce. Par contre, l’économiste estime «possible de neutraliser les prix de l’énergie à partir d’une date donnée». Une solution proche de l’exemple belge, où il est question d’un «index santé, c’est-à-dire délesté des produits pétroliers, à l’exception du mazout».

Un calcul réalisable sans problème pour Muriel Bouchet, vu que «le Statec propose des statistiques par produit consommé», et donc «une ventilation des différentes positions en fonction de ce qu’elles représentent dans le budget d’un résident moyen». Ainsi, les coûts de l’énergie prennent une part de 8%. Pour Muriel Bouchet, on repartirait alors sur les bases du mécanisme habituel, à savoir «l’établissement d’une moyenne sur six mois, et lorsque le seuil préétabli est dépassé, on applique l’indexation».

Une seconde piste avancée par l’économiste serait de «faire en sorte qu’entre deux tranches d’indexation, il s’écoule au moins douze mois». Cette solution permettrait de «moins grever les services et d’enrayer la spirale inflationniste».

Baisser les coûts de l’énergie

Idée-maîtresse du syndicat OGBL, enrayer la flambée de l’énergie constitue un autre levier d’action pour les négociateurs. Méfiant envers l’exemple belge consistant à faire chuter la TVA, le directeur de la Fondation Idea craint «un coût important pour les finances publiques, à préserver», en plus du fait que, selon lui, «passer par exemple de 17% à 14% ne ferait que contrer partiellement la hausse, sans se révéler totalement efficace».

En lieu et place, Muriel Bouchet propose de jouer sur plusieurs leviers en même temps. Pour lui, «des aides plus ciblées sur les ménages défavorisés sont nécessaires», car, constate-t-il, «l’indexation, par exemple, protège de la même manière les ménages aisés et les plus pauvres contre la hausse énergétique». Or, «veiller à ce que les ménages les plus fragiles puissent traverser au mieux cette période compliquée suppose la mise en marche d’aides bien ciblées».

Le spécialiste pointe en particulier la combinaison de deux mécanismes d’action. «En premier, la prime énergie, qui vient d’être approuvée, et qui est liée à l’allocation de vie chère». Il s’agit d’une prime unique allant de 200 à 400 euros, calculée en fonction de la composition du ménage. En même temps, Muriel Bouchet évoque le «crédit d’impôt pour salariés, indépendants et pensionnés. Actuellement, il est destiné à compenser la taxe CO2, à laquelle il est intimement lié. Mais on pourrait imaginer de le généraliser en dehors de ladite taxe, et d’ainsi obtenir des retombées autant pour les résidents que pour les frontaliers».

Enfin, Muriel Bouchet trouve «dommage que l’on n’ait pas pu, ces dernières années, avancer davantage vers une société moins dépendante des énergies fossiles». «On n’en serait pas là aujourd’hui», soupire-t-il. La clé est à présent entre les mains des participants à la tripartite, chargés de la lourde tâche de sortir le pays de la crise économique dans laquelle il s’englue dangereusement.