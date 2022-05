Au Luxembourg : Des aides pour encourager un choix durable

LUXEMBOURG - Ce matin, les ministres présentaient un programme Klimabonus plus simple et plus avantageux.

Ce matin, pas moins de trois ministres présentaient le nouveau Klimabonus. Editpress

Désormais, si vous souhaitez rénover l'isolation de votre façade en bénéficiant des aides de l'État... «vous n'avez plus besoin d'établir un concept énergétique pour toute votre maison. Vous pouvez vous concentrer sur un élément qui est peut-être prioritaire. Votre artisan, s'il est agréé, peut dorénavant réaliser le conseil en énergie requis. Enfin les taux des aides ont été augmentés», détaille la nouvelle ministre de l'Environnement, Joëlle Welfring. Ceci est d'application pour les projets initiés d'ici fin 2025.

Ce matin, pas moins de trois ministres présentaient le nouveau Klimabonus, les mesures d'aides financières réformées, pour la mise en oeuvre de la transition écologique, énergétique et sociale. Les aides pour l'habitat durable et celles pour les énergies renouvelables ont été simplifiées et renforcées. Celles pour la mobilité durable sont prolongées. Et celles pour la protection de la biodiversité, maintenues telles quelles.

L'accent mis sur le logement

Un fort accent a été mis sur le logement. Le remplacement d'une ancienne chaudière par une alternative plus écolo est, par exemple, agrémenté d'un bonus. Les subventions pour les isolants fossiles seront abandonnées à partir du 1er janvier 2024. Pour les installations photovoltaïques, en plus des aides pour injecter l'électricité produite dans le réseau, les propriétaires pourront en toucher pour leur propre consommation. Le nouveau site de la Klima Agence (klima-agence.lu) offre un simulateur pour les subventions étatiques.

Avant de toucher ces aides, il faut malgré tout avoir les moyens d'investir... «C'est pourquoi nous avons créé le Topup social 100%, souligne Joëlle Welfring. En fonction, du revenu du ménage concerné, cela peut doubler l'aide Klimabonus». À titre d'exemple, un ménage avec deux enfants avec un revenu mensuel maximum de 4 715 euros aura droit à 100 % du Topup. «Deux autres mesures pour aider les propriétaires dans la transition écologique ont été introduites, ajoute la ministre. La subvention d'intérêt pour prêts climatiques et le fond obligatoire pour les copropriétés. Et nous sommes en pourparlers avec les banques pour qu'elles favorisent des prêts liés à l'assainissement énergétique».

Cela suffira-t-il pour les ménages de classe moyenne? «Je veux le croire, dit Joëlle Welfring. Quand vous avez des travaux essentiels à faire comme réparer une toiture, pourquoi ne pas investir un peu plus pour le faire de manière durable? Nous sommes là pour vous aider à sauter le pas».