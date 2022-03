Covid au Luxembourg : Des allègements bienvenus mais «illogiques»

LUXEMBOURG – Les partis d’opposition n’hésitent pas à critiquer les allègements proposés vendredi par le gouvernement. La logique et le calendrier interrogent.

Claude Wiseler, Nathalie Oberweis, Jeff Engelen et Sven Clement ont formulé quelques critiques, à des degrés divers.

L’annonce des assouplissements sanitaires a évidemment fait réagir l’opposition. Les partis ont apprécié l’allègement de certaines contraintes, notamment le fait que les bars et restaurants n’aient plus à fermer à 23h. Mais certaines mesures ont aussi été jugées «illogiques» ou «incohérentes». Aucune formation d’opposition n’a pour le moment décidé si elle voterait ou non le prochain texte, qui sera présenté lundi à 17h en commission Santé.