Guerre en Centrafrique : Des «amazones» armées protègent la population

Des femmes au crâne rasé arborent fièrement leurs machettes pour défendre le millier d'âmes qui vivent sur une île au milieu de l'Oubangui, le fleuve qui sépare Bangui de la RDC.

Cela faisait déjà plusieurs mois que régnait la terreur imposée par les combattants de la Séléka, mouvement à dominante musulmane qui avait pris le pouvoir en mars 2013 en renversant le président François Bozizé. Et ce jour-là, le 5 décembre, des anti-balaka, ces milices d'autodéfense issues à l'origine de zones rurales majoritairement chrétiennes, ont mené une attaque vengeresse, initiant un nouveau cycle de vengeance et de représailles inter-religieuses, quelques heures à peine avant le déclenchement de l'opération militaire française «Sangaris».

Décidées à se venger

«Les Séléka ont frappé mon petit neveu de 12 ans avec la crosse d'un fusil. J'étais obligée de rejoindre les anti-balaka», raconte Yollande. En signe de reconnaissance, les huit femmes se sont rasé le crâne en rejoignant la milice. «Nous venons de différents quartiers. Nous sommes toutes victimes de Séléka d'une façon ou d'une autre», assure-t-elle. Les huit femmes et leurs collègues masculins veillent sur les quelques centaines de familles habitant ici et sur ceux venus trouver refuge sur cette île, épargnée par les violences ces dernières semaines.

Joanna Indien a 20 ans. Elle porte un maillot orange et un short. Elle explique que son mari a été tué par les Séléka. Elle a trois enfants qu'elle a confiés à sa mère qui vit à Bimbo, une commune de Bangui. «Ils me manquent mais je suis bien obligée de défendre mon pays. À Bimbo il y a la sécurité. Je suis ici car ici c'est dangereux», lance-t-elle au milieu des oies qui déambulent sur le sol en terre battue de l'île des Singes. Sous le regard bienveillant de leur chef, un homme coiffé d'un bonnet rouge se faisant appeler «Golf», les huit femmes clament qu'elle n'ont pas peur. «Je veux me venger des Séléka. Je suis prête, je suis décidée», déclare Yollande. Depuis une semaine qu'elle sont en poste ici, elles n'ont pas eu à se battre.