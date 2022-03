Justice au Luxembourg : Des amendes requises contre deux antivaccins

LUXEMBOURG – La justice a proposé des amendes contre Jean-Marie Jacoby et Peter Freitag, jugés pour des infractions lors de manifestations contre les restrictions sanitaires.

Le tribunal de la justice de paix accueillait ce mardi, deux vedettes du mouvement contre les restrictions sanitaires. Jean-Marie Jacoby et Peter Freitag étaient jugés pour une série d’infractions datant de 2021 et liées à leur mouvement de protestation. Au bout de trois heures d’audience, le premier substitut du procureur a requis des amendes séparées (donc cumulatives) pour chacun des six dossiers. Elles sont plafonnées à 500 euros pour les infractions aux lois Covid et à 250 euros pour les atteintes au règlement de police de la ville de Luxembourg.