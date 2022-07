Bande dessinée: Des amitiés plombées par des mensonges et secrets

Lorsqu’il leur fait croire qu’il va jouer dans une maison de retraite ou donner des cours en banlieue, il se trouve en réalité en costume dans les plus grands opéras du monde, pour interpréter les plus grandes pièces. Son talent éblouit le public de connaisseurs. Par peur d’être jugé différemment, il préfère inventer une histoire pour ses amis. Au point de vivre dans un appartement luxueux secret, tout en gardant le petit pour crédibiliser son histoire.

Supercheries

À côté, son pote Baptiste, à l’humour lourdingue, est un cadre dynamique à succès… en réalité sans emploi depuis un an. Oscar et Claire s’apprête à se marier, mais monsieur est aussi l’amant de Camille, meilleure amie de sa future femme et mariée à Clément. Même la discrète Céline cache bien des choses. Bref, tout le monde ment au sein du groupe d’amis et les histoires que chacun raconte lors des repas ont peu de rapport avec la réalité.