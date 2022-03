Conflit en Ukraine – Des anciens militaires partent aider les Ukrainiens sur place

David et ses amis sont prêts pour se rendre en Ukraine.

Deux véhicules avec remorque et deux camions vont partir du Grand-Duché en direction de Lviv très prochainement. «On a voulu partir en Ukraine dès le 28 février», nous indique David Claerebout, président de l'association Katastrophenschutz Luxemburg-Grenzenlos.

«Après avoir reçu le feu vert, on a décidé d'y aller du 10 au 13 mars». Pour un passage éclair. «On rentre, on sort et c'est fini, ajoute David. On est à la recherche de "First Aid Kit". Avec des dons financiers, on pourra aussi acheter du matériel comme des garrots ou du carburant».

1500 kilomètres

«La société Pretorians Luxembourg va nous accompagner pour assurer la sécurité, sans eux, je n'irais pas là-bas», reconnaît David. «Quand on va passer la frontière ukrainienne, ça risque de péter partout. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Lviv. Kiev, c'est mort, c'est impossible. On veut aider les gens sur place, mais on veut revenir au Luxembourg où on a nos familles».