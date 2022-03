Musée au Luxembourg : «Des animaux dans un tableau et c'est déjà gagné»

LUXEMBOURG - Comment rendre un musée amusant pour les enfants? C’est là qu’intervient le talent de son équipe pédagogique.

«Quand je vois arriver une exposition très colorée avec des peintures représentant des animaux ou des enfants, je sais qu’il sera facile d’organiser des ateliers pédagogiques autour. Les enfants vont adorer. En revanche, quand, comme par le passé, on a une expo de toiles de nus du XIXe siècle, là je sais que ça va être plus compliqué», relate Kyra Thielen du service culturel et pédagogique des 2 Musées de la ville de Luxembourg (Lëtzebuerg City Museum et Villa Vauban).