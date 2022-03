Comédie : Des animaux usent de ruse pour protéger leur forêt

C’est la panique dans la forêt de Rocky Springs! Un projet de construction de centre commercial est sur le point de raser tous les arbres.

Face à cette menace, un raton laveur astucieux, un écureuil farceur, un ours grognon et une loutre maladroite décident de s’associer pour faire échouer le projet. Prenant pour cible le jeune et ambitieux promoteur immobilier (Brendan Fraser), ils iront jusqu’au bout pour le forcer à abandonner.