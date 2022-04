Médecins sans frontières: «Des années pour résorber les conséquences de l'Ukraine»

Christos Christou, président international de MSF: Ça nous a pris par surprise. Il a fallu intervenir en urgence et nous déployer rapidement. Sur place 130 de nos volontaires internationaux et 200 locaux sont mobilisés.

Certaines zones très affectées comme Marioupol sont difficiles d’accès. Même pour faire rentrer le matériel médical dans le pays, les voies sont limitées. On a du mal à évaluer quelles zones seront affectées ensuite et à transférer les populations là où ils seront plus en sécurité.