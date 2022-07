En Suisse: Des antimasques punis pour avoir retiré leur fils de l’école

«Il allait à l’école le matin avec plaisir et rentrait à midi en pleurant.» Une maman a eu le cœur brisé de voir son enfant souffrir d’être mis à l’écart en classe de 5e année. Elle et son mari s’étaient opposés à ce que leur fils doive se masquer le visage. Cette mesure avait été exigée par les autorités suisses, dès la mi-février 2021. Le couple avait toutefois obtenu une dérogation médicale pour son fils, ce que l’école avait accepté. Revers de la médaille, le garçon devait être assis tout seul et ne pouvait aller ni à la gym, ni à la récré.