Scandale en Allemagne : Des arbres à la mémoire de victimes des nazis vandalisés

Plus de 56 000 hommes, femmes et enfants ont péri au camp de concentration de Buchenwald pendant la Deuxième guerre mondiale. Ils ont été tués par les Nazis ou ont succombé à des maladies, au froid et à la faim. Des milliers de Juifs font parti des victimes, mais aussi des Roms, des opposants politiques au régime d'Hitler, des homosexuels ou des prisonniers de l'Union soviétique. Les forces américaines ont libéré le camp en 1945. La fondation gérant le mémorial du camp de Buchenwald s'est plus d'une fois alarmée ces dernières années d'une multiplication des incidents sur le site, comme des croix gammées taguées ou des inscriptions négationnistes dans le livre d'or des visiteurs.