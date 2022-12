Au Luxembourg: Des arbres centenaires coupés

Une grue, des tronçonneuses: des arbres centenaires sont tombés samedi dans la forêt entre Bascharage et Sanem dans le cadre de l'abaissement d'une conduite de gaz le long du CR110. Si les Ponts et Chaussées ont rappelé que les coupes d'arbres dans les forêts du Bobësch et du Zämerbësch se limiteraient «au strict minimum nécessaire» et que «toutes les précautions pour protéger les chiroptères (chauve-souris) sont prises», quelques dizaines d'opposants ont manifesté samedi contre ces travaux.

Pour la Biergerinitiativ Gemeng Suessem (BIGS) et ses soutiens, ce chantier s'appuie sur un permis du 19 novembre 2020 pour un «passage à faune». Or la BIGS, et des particuliers, ont déposé un recours devant le tribunal administratif contre ce projet qui sera plaidé... ce lundi. Ils voient dans ce «passage à faune» un artifice administratif et une caution environnementale pour «que le contournement prévu de Bascharage puisse un jour passer au-dessus du CR110 avec un pont. Sans attendre cette audience au tribunal, on déboise», dénonce-t-elle.