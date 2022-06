Ultradroite en Alsace : Des armes de guerre découvertes, deux suspects incarcérés

MULHOUSE – Une quantité d'armes «impressionnante» a été retrouvée chez quatre membres de la mouvance d'ultradroite lors d'un coup de filet en Alsace mardi, notamment des armes de guerre.

Deux des quatre hommes interpellés dans le cadre de cette affaire ont été mis en examen pour trafic d'armes et incarcérés, les deux autres laissés libres sous contrôle judiciaire, a précisé la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, lors d'une conférence de presse. Ils encourent 10 ans de prison. Une cinquième personne a été laissée libre.

«Les visites domiciliaires ont été particulièrement fructueuses», a souligné la procureure. Dans les quatre domiciles des suspects, une quantité d'armes «impressionnante» a été saisie. Outre les armes elles-mêmes, plus de 35 kilos de poudre ont été découverts, ainsi que trois presses à munitions, un grand nombre de chargeurs d'armes de guerre, une machine à chauffer les douilles, une compteuse de billets, quatre balances de précision, plus de 25 000 euros et deux silencieux.