Faits divers au Luxembourg : Des «arracheurs» de chaînes en or ont encore sévi

LUXEMBOURG – Un vol et une tentative de vol de chaînes en or à Luxembourg ont été enregistrés dimanche par la police. Des enquêtes ont été lancées.

Le phénomène des vols de colliers ou de chaînes en or se poursuit.

Encore un nouveau vol avec violence pour de l'or dans le pays... Lors d'une promenade dans le parc Kinnekswiss à Luxembourg-Ville dimanche vers 18h30, trois individus se sont approchés d'une famille, relate la police. L'une d'entre elles a donné un léger coup de poing sur la poitrine du père de famille avec le plat de la main, et les trois malfrats ont ensuite continué leur chemin. Peu de temps après, la victime a remarqué que son collier avait été dérobé. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.

Un passant dans le quartier de la gare à Luxembourg a eu dimanche «plus de chance». Peu après 17 heures, il a été interpellé par quatre hommes au sujet de son chien, ce qui a servi de diversion puisque, au même moment, l'un des individus a tenté de s'emparer de sa chaîne en or. Mais le passant ne s'est pas laissé faire et s'est accroché à son bijou. La tentative de vol est restée sans suite et les hommes sont partis en direction du centre-ville. Des enquêtes sur les suspects ont été lancées.