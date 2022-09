Espace : Des astronautes chinois sortent plusieurs heures dans l'espace

Deux des trois astronautes à bord de la station spatiale chinoise Tiangong («Palais céleste») ont achevé vendredi sans encombre une sortie dans l'espace longue de six heures, a indiqué l'agence chargée des vols habités (CMSA). Cette sortie extravéhiculaire était la première réalisée lors de l'actuelle mission Shenzhou-14, débutée en juin et qui doit durer six mois.