Festival à Differdange: Des astuces pour moins gaspiller au quotidien

Parfois, il ne faut pas grand- chose pour moins gaspiller et réduire ses déchets au quotidien. Planifier les achats et les menus de la semaine, cuisiner avec des produits dont la date de péremption est proche: voilà quelques conseils du service écologique de la ville de Differdange, qui coorganise, avec la commission sociale, le Festival Anti-Gaspi qui a lieu dimanche au Hall O à Oberkorn.

Une quarantaine d'exposants seront présents. À l'instar de la Buttek Mosaïk de Filsdorf. «Nos produits sont locaux, de saison et pour beaucoup en vrac, présente Jil Streber, bénévole. L'avantage du vrac est de pouvoir acheter la quantité dont on a besoin. C'est pratique aussi pour goûter de nouvelles choses, sans avoir de grandes quantités inutiles. On réduit ainsi le gaspillage et on ne paye pas pour quelque chose dont on ne se servira pas».