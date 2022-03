«Playboy» : Des athlètes des JO d'hiver font monter la température

Lisa Buckwitz, athlète allemande de bobsleigh et de skeleton, et l’Autrichienne Janine Flock (skeleton) ont posé dans le plus simple appareil pour «Playboy Allemagne».

Lisa Buckwitz, athlète allemande de bobsleigh et de skeleton, et l’Autrichienne Janine Flock (skeleton) ont posé nues pour le numéro olympique de «Playboy Allemagne».

Les deux athlètes mettent en avant la beauté des «corps naturels» et appellent les femmes à se sentir bien dans leur peau. «Je veux montrer qu’un corps naturel peut aussi être beau, a expliqué Janine Flock. Un corps sur lequel on ne fait rien. Je n’ai eu recours à aucune chirurgie esthétique et je m’en tiens à ce que j’ai».