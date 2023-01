Paris : Des athlètes russes aux JO-2024? Kiev menace d'un boycott

Kiev a menacé jeudi de boycotter les Jeux olympiques de 2024 à Paris si le Comité international olympique (CIO) décidait de permettre aux athlètes russes et bélarusses, bannis de la plupart des compétitions internationales sous leurs bannières depuis l'invasion russe de l'Ukraine, d'y participer.

«Une telle situation est inacceptable pour notre Etat», a réagi le ministre ukrainien des Sports Vadym Goutzeït. «Notre position reste inchangée: tant que la guerre continue en Ukraine, les athlètes russes et bélarusses ne devraient pas participer aux compétitions internationales», a-t-il dit sur Facebook.

«Aucun athlète ne devrait être interdit sur la seule base de son passeport»

«Si nous ne sommes pas entendus, je n'exclus pas la possibilité que nous boycottions et refusions de participer aux Jeux olympiques» 2024, a-t-il affirmé, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est fermement opposé à toute tentative de réintégrer Moscou et Minsk. Le CIO avait indiqué mercredi que les moyens d'autoriser les sportifs russes et bélarusses devaient être «davantage explorés».