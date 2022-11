Culture au Luxembourg : Des auteurs de BD et de manga prêts à échanger avec le public

LUXEMBOURG – Le deuxième Salon de la BD et du manga se tient ce samedi au lycée Vauban, dans la capitale.

Le Salon de la BD et du manga revient ce samedi, au lycée Vauban, dans la capitale, un an après la première édition . L'événement clôt la semaine pédagogique consacrée à la bande dessinée, marquée par plusieurs interventions d'auteurs devant les élèves.

Pour le grand public samedi, des expositions, conférences et autres animations, ou encore un concours de cosplay, sont prévus. Des planches de quatre séries seront notamment présentées toute la journée. Deux auteurs français de manga, Christophe Cointault et ZD, feront l'objet d'une interview croisée menée par Joseph Gaulier, journaliste à L'essentiel. Une conférence dessinée sur le climat et une table ronde sur le terrorisme en BD permettront aussi au public d'échanger avec les professionnels.