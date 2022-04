4 200 souches multirésistantes - Des bactéries de 36 pays stockées et surveillées au Luxembourg

DUDELANGE - Depuis plusieurs mois, 4 191 souches bactériennes «multirésistantes» sont stockées et analysées par le LNS et l'IBBL pour faire avancer la médecine européenne.

«Rassurez-vous, il n'y a pas de risque terroriste bactériologique». D'entrée, le docteur Alexandre Mzabi se veut transparent. Responsable du service de bactériologie-mycologie-antibiorésistante et hygiène hospitalière du Laboratoire national de santé (LNS), à Dudelange, l'homme a porté le projet «Mirabank» et sait de quoi il parle. En mai 2019 sous son impulsion, le Luxembourg a répondu à un appel d'offre lancé par l'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) et a été retenu. À la clé, une mission de stockage et d'analyse de près de 4 200 souches bactériennes multirésistantes provenant de 36 pays différents et conservées au froid au sein de l'Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL).

«Il a fallu un an pour récupérer toutes ces souches, placées dans des écouvillons», explique Alexandre Mzabi à L'essentiel. Des échantillons anonymes provenant de prises de sang ou de prélèvements effectués lors d'opérations. Tout est cadré avec les laboratoires et hôpitaux de chaque pays, le cadre légal est clair et la logistique minutieuse. Les souches sont conditionnées par l'IBBL, tracées, conservées à -80°C et placées sous alarme en permanence. «L'objectif est d'étudier ces souches et d'analyser leur résistance aux antibiotiques de dernière ligne. Si elles sont résistantes, évidemment cela pose problème. C'est de la recherche fondamentale, on essaye de comprendre», ajoute le Dr Mzabi.

Une part non négligeable de l'avancée de la médecine se joue donc actuellement au Grand-Duché, autour de cette interrogation permanente de l'efficacité des antibiotiques sur l'Homme. Les échanges avec l'ECDC et les pays concernés sont réguliers.

Toutes les souches détruites en 2023

Le LNS et l'IBBL disposaient déjà des équipes, des locaux et du savoir-faire nécessaires. Remporter cet appel d'offre majeur sur le plan européen n'a donc pas engendré de bouleversement dans l'organisation, hormis une adaptation de l'outil informatique. «Une dizaine de personnes travaillent sur ce projet. C'est une grosse responsabilité. Nous avons déjà pu contrôler la résistance de 1 000 souches et 5% n'étaient pas conformes. Cela permet de comparer aussi entre elles les zones géographiques et ouvre un panel d'études important».