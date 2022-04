A Shanghai: Des bénévoles volent au secours des animaux confinés

À Shanghai : Des bénévoles volent au secours des animaux confinés

De nombreux chiens, chats ou oiseaux de compagnie se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la mégapole chinoise quand leur maître est envoyé en centre de quarantaine.

Envoyée en centre de quarantaine après un test Covid positif, Sarah Wang a dû abandonner son chat dans son appartement de Shanghai. Mais des bénévoles s’organisent pour sauver l’animal de la faim et de la soif. La capitale économique chinoise affronte sa plus forte poussée épidémique depuis fin 2019. Toutes les personnes testées positives sont envoyées dans des centres de quarantaine. Mais elles ne peuvent emmener leurs animaux de compagnie. Ces derniers risquent de rester seuls pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines.

Le bien-être animal n’est pas une priorité pour les autorités

La petite équipe d’Erin Leigh repère jour et nuit sur internet les demandes d’aide. Puis elle partage sur les réseaux sociaux des notices avec photos et messages de description, en chinois et en anglais, jusqu’à ce qu’une bonne âme se porte volontaire pour recueillir l’animal. Des livreurs ou des coursiers, qui ont l’autorisation de travailler malgré le confinement, sont ensuite sollicités pour récupérer les bêtes au pied des immeubles et les acheminer vers la nouvelle adresse.