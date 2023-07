c’est la saison des barbecues: Des beurres aromatisés à faire soi-même pour les grillades

Du beurre de cacio e pepe (fromage et poivre), au curry ou à la peau de poulet croustillante (voir vidéo ci-dessous), voici quelques-unes des créations de Thomas Straker, chef londonien et auteur culinaire, pour changer du classique beurre café de Paris, à base d’ail et d’herbes aromatiques séchées.

Échalotes brûlées, chips de pommes de terre maison, pesto, sirop d’érable et bacon ou poivrons grillés font partie des ingrédients que le chef utilise dans ses recettes pour assaisonner les grillades et remplacer les sauces industrielles. Ces beurres aromatisés accompagneront viandes, poissons et légumes, mais pourront aussi être servis pour l’apéro avec du pain ou avec des pâtes et même des desserts.