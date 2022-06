Au Luxembourg : Des bibliothécaires à vélo ont fait escale à Belval

ESCH-BELVAL – Dans leur tour de la région à vélo, une cinquantaine de bibliothécaires de plusieurs pays d’Europe sont passés par le Luxembourg, où ils ont découvert avec intérêt le Learning Center, la bibliothèque de l’Université.

Vous avez peut-être croisé ce peloton un peu atypique et coloré ce mercredi sur les routes. Ils viennent du Danemark, de France, de Suède, de Lettonie, d’Espagne et de Belgique et traversent la région à vélo, de bibliothèque en bibliothèque, pendant quatre jours. Cinquante «cyclothécaires », sont arrivés mardi à Belval en provenance de Verdun et ont rencontré mercredi leurs confrères et consœurs du Learning Center avec son architecture particulière.