Danger sanitaire : Des bières contaminées au plastique

LUXEMBOURG - Des chercheurs tirent la sonnette d’alarme: des bières allemandes de renom contiendraient des résidus de plastique. La production luxembourgeoise ne serait en revanche pas concernée.

La présence de plastique dans les bières serait suffisamment importante pour présenter un danger pour la santé. Selon des recherches menées par le magazine allemand Markt, destiné aux consommateurs, quatre marques sont concernées: Veltins, Krombacher, Warsteiner et Paulaner. Soit quatre des marques les plus réputées en Allemagne. Les résidus de plastique, jusqu’à 79 microparticules par litre, proviendraient des eaux usées, déversées dans la nature, qui contamineraient la production d’eau minérale et de bière. Certaines eaux vendues chez Aldi ou Lidl seraient aussi contaminées, mais dans des proportions bien moindres que les bières.