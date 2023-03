Monnaie au Luxembourg: Des billets de francs vendus jusqu’à 15 000 euros

Alors que plus de 800 000 billets de francs luxembourgeois (LUF) se trouvent toujours dans les collections privées de particuliers, certains «ont une vraie valeur», assure Marco Valenti, CEO de Luxcoins. Les principaux billets qu’il voit encore passer sont ceux de 1 000 LUF (émis en 1985) et 100 LUF (émis en 1986). Ces deux coupures, ainsi que celle de 5 000 LUF (datant de 1993), «plus rare et pour laquelle il y a de la demande» sont encore échangeables à la Banque centrale de Luxembourg.

Les billets plus anciens ne sont plus repris par la BCL et s’échangent sur le marché des collectionneurs. «Il y a un prix catalogue, cela peut monter, reprend le numismate. Certains valent 15 000 euros, mais ils sont naturellement extrêmement rares». Les plus onéreux sont ceux datant de 1873, année de la création de la Banque nationale du Grand-Duché de Luxembourg. Les tout premiers billets datent de 1856, poursuit le spécialiste. «Ils étaient alors émis par la BIL». Ceux-ci échappent même aux collectionneurs, tellement ils sont rares. «Nous les trouvons plutôt dans les musées», glisse Marco Valenti.